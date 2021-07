Dichiarato lo stato di emergenza nella Contea di Madera

(LaPresse) Dichiarato lo stato di emergenza nella Contea di Madera, in California, a causa di un incendio divampato domenica 11 luglio nella Sierra Nevada, a sud dello Yosemite National Park. L’incendio si è ingrossato fino a coprire un’area di quasi 40 chilometri quadrati. Poi i vigili del fuoco sono riusciti a contenerlo. Quattro edifici non specificati sono stati distrutti. Gran parte dell’ovest degli Stati Uniti, in questo periodo, ha a che fare con un clima estremamente caldo e secco, che contribuisce a generare dozzine di incendi in più Stati.

