Fatale un volo di oltre 150 metri. L'incidente nella regione di Chuquisaca

(LaPresse) Sono oltre 30 le persone morte e una dozzina quelle rimaste ferite in un incidente avvenuto nel sudest della Bolivia. Il pullman su cui viaggiavano è caduto in un burrone di oltre 150 metri. L’incidente è avvenuto all’alba nella regione meridionale di Chuquisaca, circa 400 chilometri a sud-est di La Paz, sulla strada per la città di Sucre.

