(LaPresse) Ad Anchorage, una delle cittadine più grandi dell’Alaska, un orso scava nella spazzatura per uno spuntino. Secondo l’Alaska Department of Fish and Game ad Anchorage ci sarebbero circa 350 orsi neri e 65 orsi bruni.

