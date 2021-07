Giorgio Scanu è morto in seguito alle ferite riportate

Un cittadino italiano è stato linciato da una folla di persone in un villaggio nel dipartimento di Choluteca, in Honduras. L’uomo, identificato da LaPrensa come Giorgio Scanu, sarebbe stato accusato di aver un ucciso un abitante del villaggio di Los Mangos de Yusguare. Scanu, secondo i media, è morto in un ospedale della zona a causa delle gravi ferite riportate. Sui social media circolano video e fotografie in cui si vedono persone lanciare grossi sassi contro l’uomo e colpirlo con pali mentre è a terra, con il corpo coperto di sangue. La polizia nazionale ha parlato di “una folla di circa 600 persone armate, che ha fatto irruzione nella proprietà privata con l’apparente intenzione di uccidere un cittadino straniero abitante a Los Mangos de Yusguare, e in un attacco armato ha incendiato la sua casa e la sua auto”. Gli assalitori avrebbero accusato l’italiano di aver ucciso un anziano abitante del posto. Indagini sono in corso.

