In occasione dell'anniversario, bandiere a mezz'asta in città

(LaPresse) I nordcoreani in ‘pellegrinaggio‘ al mausoleo dell’ex leader Kim Il Sung, a Pyongyang, nel giorno del 27esimo anniversario della sua morte. In occasione dell’anniversario, bandiere a mezz’asta in città, mentre tanti cittadini hanno reso omaggio alle statue del leader e deposto fiori. Folla anche davanti al Palazzo del Sole di Kumsusan, che Kim Il Sung usò come complesso di uffici e sale riunioni, e che dopo la sua morte fu trasformato in mausoleo.

