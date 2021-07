Le spoglie del primo leader della Corea del Nord sono custodite a Pyongyang

Il leader nordcoreano Kim Jong Un torna in pubblico per la visita annuale al mausoleo del nonno, Kim Il-sung, nel giorno in cui si commemora la sua morte avvenuta l’8 luglio 1994. Le spoglie del primo leader della Corea del Nord sono custodite, insieme a quelle del figlio e padre di Kim, Kim Jong-il, al Palazzo del Sole a Pyongyang. L’apparizione in pubblico di Kim, che ultimamente non aveva partecipato a tre appuntamenti, arriva in un momento in cui si rincorrono le voci sul suo stato di salute, visto anche il repentino dimagrimento, e le preoccupazioni dovute alla diffusione di nuove varianti di Covid-19

