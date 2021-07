L'avvertimento del segretario di Stato Beaune: "zona in cui la situazione sanitaria è preoccupante"

Il governo francese invita i cittadini a “evitare la Spagna o il Portogallo” come mete per le vacanze. Clément Beaune, segretario di Stato per gli Affari europei, su France 2, ha esortato i francesi a “fare molta attenzione” se desiderano recarsi in Portogallo o in Spagna, dove la situazione sanitaria è “particolarmente preoccupante“. Beaune ha anche anticipato che per queste destinazioni potrebbero essere prese “misure rafforzate” nei prossimi giorni. “Chi non ha ancora prenotato le vacanze, eviti la Spagna, il Portogallo tra le destinazioni, è un messaggio di prudenza, una raccomandazione”, ha insistito. “È meglio restare in Francia o andare in altri paesi”, ha aggiunto.

