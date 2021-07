Il Capo dello Stato incontra Macron all'Eliseo. I due ribadiscono il legame tra i due paesi

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita ufficiale in Francia, ha incontrato all’Eliseo a Parigi il presidente Emmanuel Macron. Entrambi hanno ribadito i legami tra i due paesi. “Francia e Italia condividono un legame comune e unico, che si basa su valori e visioni condivisi. Questa nostra partnership è essenziale, lo è per l’unione europea e per la comunità internazionale. Questo legame si è visto anche a Bruxelles in occasione del Recovery, con la posizione preziosa del presidente Macron”, ha detto Mattarella. Poi l’inquilino del Quirinale ha toccato il tema Covid: “Questo è il mio primo viaggio all’estero a causa della pandemia, che ha fatto soffrire molto Italia e Francia e da cui stiamo uscendo con grande impegno”.

Da parte di Mattarella è arrivata poi una riflessione sull’Africa e il Mediterraneo: “Ci sono stati, come Libia e Sahel che ci richiamano alla responsabilità. Francia e Italia avvertono l’importanza di svolgere un ruolo di pace, collaborazione e di crescita non solo in Europa ma anche nelle regioni che la circondano.Siamo circondati da stati di crisi e l’unione può trasferire la sua vocazione di pace e collaborazione”.

“La Francia accoglie un amico e una “grande personalità”, ha affermatoto Macron.

