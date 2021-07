Raro fenomeno meteorologico nel sud del Paese, gioia per i bambini

(LaPresse) Il clima insolitamente freddo ha portato la neve in Brasile, un Paese conosciuto prevalentemente per il sole e la vita da spiaggia. Per tre giorni lo Stato meridionale di Santa Catarina ha osservato l’insolito fenomeno meteorologico, con la neve che ha coperto diverse città deliziando i residenti. Il freddo continuerà per tutta la settimana, ma secondo i meteorologi non si prevede più ulteriore neve. Le nevicate nel sud del Brasile sono rare, ma si verificano quando i fronti freddi dell’inverno meridionale si mescolano con l’aria umida.

In Canada e nel Nord America invece si sta assistendo a un’insolita ondata di caldo. A Vancouver sono stati sfiorati i 50 gradi centigradi.

