A Lytton la temperatura sfiora i 50 gradi

(LaPresse) Un caldo record con punte fino quasi a 48 gradi si è abbattuto a Vancouver, causando dozzine di chiamate ai soccorsi. Mike Kalanj, della Burnaby Royal Canadian Mounted Police, ha fatto sapere che il distaccamento ha risposto a 25 chiamate per decessi improvvisi in un periodo di 24 ore a partire da lunedì 28 giugno. Le morti sono ancora sotto inchiesta e molti dei deceduti erano anziani.

Check on your neighbours and loved ones! Burnaby RCMP are responding to a concerning increase in sudden deaths amid the heatwave. In the past 24 hours, #BurnabyFrontline officers have responded to more than 25 sudden death calls. https://t.co/nGFKXSFYSk pic.twitter.com/Jst2utCEHS

— Burnaby RCMP (@BurnabyRCMP) June 29, 2021