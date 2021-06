Almeno 60 centimetri di ghiaccio sulle strade: case e scantinati allagati

(LaPresse) Un’improvvisa e violenta grandinata a Plombières-Les-Bains, un villaggio situato nel nord-est della Francia, ha completamente ammantato le strade di lastre di ghiaccio, causando allagamenti anche nelle abitazioni. I residenti, sbigottiti per l’incredibile fenomeno atmosferico, hanno usato pale e spazzaneve per pulire le strade del villaggio, che si trova nella catena montuosa orientale dei Vosgi. Il capo dei servizi di emergenza locali ha dichiarato ai media che circa 60 centimetri di grandine e fino a 10 millimetri di acqua si sono accumulati in soli sei minuti quando il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi. Diverse strade e gli scantinati di alcune proprietà sono state allagate. Secondo alcuni rapporti, i cumuli di grandine hanno raggiunto picchi tra gli 80 centimetri e il metro.

