National Rally non andrebbe oltre il 20% dei voti

Secondo gli Exit Poll, c’è stata una brusca battuta d’arresto dell’estrema destra francese nelle elezioni regionali francesi, che vanificherebbe le speranze di Le Pen di ottenere il controllo di una regione per la prima volta. L’agenzia di sondaggi Ifop ha stimato che l’estrema destra National Rally ha superato a malapena il 20% dei voti a livello nazionale.

Le stime dell’agenzia di sondaggi suggeriscono anche che il National Rally è stato pesantemente battuto nel sud-est, nella regione cheveniva considerata come la sua migliore possibilità di assicurarsi una vittoria alle regionali. Se confermato dai risultati ufficiali, la mancata vittoria del National Rally in una delle 12 regioni della Francia continentale minaccia di rallentare lo slancio della sua candidata, Marine Le Pen, nella sua campagna per le elezioni presidenziali del prossimo anno.

