Commozione e applausi in redazione

(LaPresse) Ultima edizione per il quotidiano pro-democrazia Apple Daily, dopo che le autorità hanno congelato i beni e arrestato alcuni dirigenti ed editorialisti in nome della nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino: commozione tra giornalisti e personale in redazione e lunghe code alle edicole per comprare l’ultima copia del quotidiano.

