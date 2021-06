Bloccati i fondi del giornale. La polizia ha perquisito gli uffici

(LaPresse) – Cinque redattori e dirigenti del quotidiano pro-democrazia Apple Daily sono stati arrestati in base alla legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, i fondi del giornale sono stati bloccati e la polizia ha perquisito i suoi uffici mentre crescono le preoccupazioni sul futuro dei media in città. Apple Daily è noto per la sua forte posizione a favore della democrazia e spesso critica e condanna i governi cinese e di Hong Kong per aver rafforzato il controllo sulla città. La polizia ha congelato 18 milioni di dollari di Hong Kong (2,3 milioni di dollari) di beni appartenenti a tre società collegate ad Apple Daily. Lo ha detto Li Kwai-wah, sovrintendente senior del Dipartimento per la sicurezza nazionale di Hong Kong. Più di 200 agenti di polizia sono stati coinvolti nella perquisizione degli uffici dell’Apple Daily e il governo ha affermato che è stato ottenuto un mandato per cercare prove di una sospetta violazione della legge sulla sicurezza nazionale

La replica di Apple Daily

Apple Daily farà del suo meglio per uscire come al solito con le pubblicazioni. Lo ha detto Lam Man-chung, caporedattore esecutivo del giornale pro-democrazia di Hong Kong di cui sono stati arrestati oggi cinque tra redattori e dirigenti con l’accusa di collusione con potenze straniere. Next Media Union ha condannato in una dichiarazione la “palese violazione della libertà di stampa” e il fatto che la polizia, sulla base di alcuni articoli passati, possa “trattare lo staff editoriale come dei criminali, il lavoro giornalistico come crimine e la redazione come una scena del crimine”. “Per quanto difficili possano essere le circostanze attuali, continueremo con il nostro lavoro con l’obiettivo di pubblicare come di consueto”, si sottolinea.

