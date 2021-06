Le immagini dei soccorsi, vigili del fuoco sul posto

Crollato parzialmente un edificio di 12 piani a Miami. “Oltre 80 unità squadre di soccorso tecnico sono sul posto con l’assistenza dei vigili del fuoco municipali” si legge in un tweet dei vigili del fuoco. Il dipartimento non ha ancora detto cosa potrebbe aver causato il crollo vicino alla 88th Street e Collins Avenue. Ci sarebbero vittime. NO ARCHIVIO, NO TG

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata