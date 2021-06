La tragedia causata dalla tempesta tropicale Claudette

La tempesta tropicale Claudette ha di nuovo ripreso forza, dirigendosi in mare dalla costa della Carolina del Nord, meno di due giorni dopo aver causato in Alabama la morte di 14 persone, tra cui nove bambini rimasti coinvolti in un maxi incidente stradale. Otto di loro, di età compresa tra i 4 i 17 anni, erano nell’autobus di una casa per bambini maltrattati; il mezzo è scoppiato in fiamme lungo la Interstate 65, a circa 55 chilometri a sud di Montgomery.

Il coroner della contea di Butler, Wayne Garlock, ha affermato che diversi veicoli hanno perso aderenza sull’asfalto bagnato. L’incidente ha anche causato la morte di due persone a bordo di un altro veicolo: un uomo del Tennessee di 29 anni e sua figlia di 9 mesi. Altre persone sono rimaste ferite.

Il video girato da Ricky Scott e diffuso da AP mostra le forze dell’ordine sulla scena tra le carcasse dei veicoli in fumo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata