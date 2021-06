Le vittime erano in un autobus che si è scontrato con un'auto per il fondo stradale bagnato

(LaPresse) Almeno tredici persone sono morte in Alabama, negli Stati Uniti, a causa di alcuni incidenti stradali dovuto al maltempo. Sullo Stato americano, infatti, nelle scorse ore si è abbattuta una violenta tempesta tropicale, ribattezzata Claudette. Uno di questi è stato un incidente a catena, dovuto al fondo stradale bagnato, che ha coivolto diversi mezzi. Tra le vittime, otto erano bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni che stavano viaggiando a bordo di un autobus di una casa di accoglienza per bambini maltrattati. Il veicolo ha preso fuoco lungo la Interstate 65 a circa 55 chilometri a sud di Montgomery dopo essersi scontrato con un’auto. L’autista è stato salvato in tempo, ma per i bambini non c’è stato nulla da fare. L’incidente è costato la vita anche alle due persone che si trovavano sull’altro veicolo: un uomo di 29 anni e sua figlia di 9 mesi.

