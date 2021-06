Diversi i feriti nei tafferugli: un 22enne ha perso una mano

(LaPresse) Violenti scontri tra la polizia e decine di giovani che partecipavano a un rave party in un campo vicino a Redon, comune in Bretagna. Le forze dell’ordine erano intervenute per interrompere l’evento che non era autorizzato quando sono scoppiati dei violenti tafferugli con i partecipanti. Ai lanci delle molotov la polizia ha risposto con i lacrimogeni. Diversi i feriti: un 22enne ha perso una mano.

