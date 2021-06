Il giovane era stato colpito dalle forze israeliane nel villaggio di Beita

(LaPresse) Centinaia di persone in lutto hanno partecipato ai funerali del 16enne palestinese Ahmad Shamsa, che è stato colpito dalle forze israeliane nel villaggio di Beita, vicino alla città di Nablus, in Cisgiordania. L’esercito israeliano ha detto che un soldato di stanza vicino a un avamposto di coloni vicino a Nablus ha visto un gruppo di palestinesi avvicinarsi e uno di loro “gli ha lanciato un oggetto sospetto, che è esploso vicino al soldato”. Palestinesi e gruppi israeliani per i diritti umani affermano che i soldati usano spesso una forza eccessiva e potrebbero fermare gli assalitori senza ucciderli.

