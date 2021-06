Il presidente è atterrato a Washington con l'Air Force One

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato negli Stati Uniti mercoledì sera, dopo la sua visita in Europa e l’incontro in Svizzera con il presidente russo Vladimir Putin. Nelle immagini Biden atterra a Washington con l’Air Force One e poi prende un elicottero che lo riporta alla Casa Bianca.

