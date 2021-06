Drammatico incidente a Fabens in una prova di mud bogging

(LaPresse) Almeno otto persone sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è schiantato contro la folla durante una gara di “mud bogging” (corse fuoristrada su piste di fango) a Fabens, nella Contea di El Paso, in Texas. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della Contea di El Paso, un veicolo è uscito dal tracciato di fango, schiantandosi contro un guard-rail e sugli gli spettatori. Tre persone sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche e altre cinque con ferite non mortali. Altri tre veicoli sono stati urtati da quello che ha causato l’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’uscita di pista del veicolo. La polizia ha fatto sapere di avere aperto un’indagine.

