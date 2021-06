In applicazione delle direttive del re Mohammed VI

La compagnia nazionale Royal Air Maroc (RAM) ha annunciato l’istituzione di un dispositivo “eccezionale” e “storico” per facilitare la circolazione dei marocchini residenti all’estero durante il periodo estivo, in applicazione delle direttive del re Mohammed VI. “La compagnia nazionale sta rafforzando il suo programma di voli e offre prezzi molto accessibili ai membri della comunità marocchina stabilita all’estero. Queste offerte sono state studiate per creare un listino prezzi eccezionale che varia in base alle destinazioni e al numero di membri della famiglia”, si legge in una nota della Ram. Così, da tutte le destinazioni europee (escluse Russia e Turchia), viene offerto un biglietto di andata e ritorno a 97 euro tasse incluse (tutte tasse incluse) a passeggero per una famiglia composta da quattro o più membri. Parimenti, la tariffa è programmata in 120 euro tasse incluse per un viaggio di andata e ritorno a favore del passeggero che viaggia con un nucleo familiare di tre persone, si legge, indicando che per il passeggero che viaggia da solo o in compagnia di un’altra persona, il prezzo unitario è 150 euro tasse incluse (andata e ritorno). Per i voli dal Nord America (New York, Washington e Montreal), la tariffa è offerta a 500 euro tasse incluse (andata e ritorno) per qualsiasi passeggero che viaggi con altri due o più familiari. Il prezzo è fissato per gli altri passeggeri a 600 euro tasse incluse (andata e ritorno).

Per quanto riguarda i passeggeri in partenza dalle destinazioni RAM in Africa, Turchia e Russia, il prezzo è fissato in 240 euro tasse incluse (andata e ritorno) per qualsiasi passeggero che viaggi in compagnia di due o più familiari; e a 300 euro tasse incluse per qualsiasi passeggero che viaggi da solo o in compagnia di un familiare. I voli di ritorno dalla Tunisia saranno venduti a 120 euro per qualsiasi passeggero che viaggi con due o più altri membri della famiglia; e 150 euro tasse incluse per ogni passeggero che viaggia da solo o in compagnia di un familiare. Per quanto riguarda i passeggeri sui voli dall’Egitto, la tariffa proposta è di 150 euro tasse incluse quando si viaggia con due o più altri membri della famiglia; e 200 euro tasse incluse quando è solo o in compagnia di un familiare. Allo stesso tempo, RAM indica che questi prezzi sono validi solo per i biglietti acquistati da domenica 13 giugno e per i voli dall’estero e nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2021. I biglietti sono ora disponibili sul sito web della compagnia di bandiera (www.royalairmaroc.com) e attraverso i call center, uffici vendita e la consueta rete di distribuzione.

Inoltre, e in conformità con le richieste reali, la RAM mobiliterà ulteriori risorse logistiche e umane per rafforzare il programma di voli verso i principali paesi ospitanti della diaspora marocchina. La compagnia aerea, si legge nella nota, “aumenterà in modo significativo la sua capacità e l’offerta di posti mobilitando aero aggiuntivi attraverso il noleggio di apparecchi dai migliori fornitori e nelle migliori condizioni e standard di sicurezza. Allo stesso tempo, i team delle Royal Air Maroc saranno pienamente impegnati a facilitare l’implementazione di questa storica operazione nelle migliori condizioni, sia a livello di call center sia di strumenti digitali e agenzie RAM”. Inoltre, continua il comunicato, “in applicazione delle raccomandazioni delle autorità pubbliche e degli standard internazionali, la Royal Air Maroc attua misure di sicurezza sanitaria al fine di garantire la salute e la sicurezza dei propri clienti e del proprio personale. A tal fine, viene effettuata la pulizia regolare degli aerei. Allo stesso modo, le misure di sicurezza sanitaria sono estremamente rispettate durante le operazioni di imbarco, come il rispetto della distanza nell’area di imbarco, negli autobus di trasferimento, nelle scalette e passerelle”, conclude il comunicato.

