Il primo ministro ha fatto l'annuncio in conferenza stampa

(LaPresse) Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato una proroga di quattro settimane delle restrizioni legate al Covid-19 in Gran Bretagna: la revoca non avverrà come previsto il 21 giugno, ma il 19 luglio. Lo ha annunciato in conferenza stampa. “Entro il 19 luglio, pensiamo che avremo costruito un considerevole muro di immunità e sono fiducioso che potremo andare all’apertura completa”, le parole di Johnson.

