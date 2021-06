Il premier britannico parla alla nazione. Nel Paese salgono le preoccupazioni per la "variante Delta" del virus

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato una proroga di quattro settimane delle restrizioni legate al Covid-19 in Inghilterra: la revoca non avverrà come previsto il 21 giugno, ma il 19 luglio.

Johnson ha tenuto un discorso alla nazione. Ha spiegato che la nuova data consentirà di vaccinare un numero maggiore di persone, nel contesto della preoccupazione per la variante Delta del virus.

La situazione verrà rivista man mano per valutare se la data del 19 luglio possa essere anticipata di due settimane, sulla base dei progressi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata