Fragorosa risata degli altri Capi di Stato

(LaPresse) Al G7 in Cornovaglia i leader hanno posato per la foto di rito in cui è presente anche la regina Elisabetta. “Deve sembrare che ci stiamo divertendo?”, ha detto scherzando la sovrana facendo scoppiare tutti gli altri capi di stato in una fragorosa risata.

