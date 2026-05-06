David di Donatello 2026, De Angelis: "Amo tutto della mia Roberta di 'Fuori'"

“Perché sono in ansia? Vivo con l’ansia, sono fatta così, non ci posso far niente. Ci tengo, poi questa è una serata bellissima, emozionante, ma c’è un’ambivalenza, c’è anche una pesantezza e un po’ di tristezza e malinconia, di cuore pesante”. Così Matilda De Angelis, dal red carpet prima della cerimonia dei David di Donatello a Roma. “La mia Roberta di ‘Fuori’? La amo. È stato uno dei ruoli più belli della mia vita. Mi piace tutto di lei, che è indomita, coraggiosa, fragile, spudorata, riottosa”, continua l’attrice parlando del personaggio che le è valso il premio come miglior attrice non protagonista in questa 71esima edizione dei David.

“Se mi dispiace che è finita Lidia Poet? Certo, ho incontrato alcune delle persone più importanti della mia vita su quel set. È stata una bella palestra”, conclude quindi De Angelis, mostrando scherzosamente alle telecamere i muscoli.