Downing Street: "Focus su pandemia, clima e Libia"

Doppio incontro bilaterale per il presidente del Consiglio Mario Draghi ha con il premier britannico Boris Johnson e con il presidente francese Emmanuel Macron, prima dell’avvio dei lavori del G7.

“Hanno parlato delle esperienze dei rispettivi paesi nella pandemia e hanno condiviso il lavoro fatto con le presidenze Uk e italiana del G7 e G20 per assicurarsi che il mondo sia meglio preparato a future crisi sanitarie”, ha riferito un portavoce di Downing Street. “I leader hanno discusso della necessità di ricostruire più verde e dell’importanza di assicurarsi che le maggiori economie adempiano all’impegno di mobilizzare 100 miliardi di dollari all’anno per i paesi in via di sviluppo per contrastare il cambiamento climatico”. Nel corso dell’incontro, i due hanno anche discusso di diverse priorità internazionali condivise, come l’importanza di supportare un duraturo cessate il fuoco in Libia per la costruzione di una transizione democratica e pacifica a lungo termine. Il premier Johnson, viene riferito, è pronto a lavorare con Draghi in quest’anno e di riaccoglierlo nuovamente nel Regno Unito per la Cop26 a Glasgow.

Successivamente il capo del governo ha avuto un faccia a faccia con il numero uno dell’Eliseo.

