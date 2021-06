Soccorritori al lavoro per cercare eventuali dispersi

(LaPresse) È di almeno 11 morti e 7 feriti in India il bilancio del crollo di un palazzo fatiscente di tre piani, avvenuto a seguito delle piogge monsoniche nella città occidentale di Mumbai. I soccorritori sono al lavoro fra le macerie nel tentativo di trovare eventuali altri residenti intrappolati. Mercoledì Mumbai ha registrato il record di 20 centimetri di pioggia in 12 ore, con strade, ferrovie e interi quartieri invasi dall’acqua. I crolli di edifici sono comuni in India durante la stagione dei monsoni fra giugno e settembre, quando le forti piogge indeboliscono le fondamenta delle strutture.

