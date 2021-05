Le condizioni meteo peggiorano la situazione pandemica

(LaPresse) Oltre un milione e centomila persone sono state evacuate in India a causa della minaccia del ciclone Yaas. La tempesta ciclonica aveva già causato due morti e danni alle abitazione. Il maltempo ha colpito gli stato dell’Orissa e del Bengala occidentale (dove si trova Calcutta). Quella che è stata definita dal dipartimento metereologico del Paese come una “tempesta ciclonica molto grave” ha registrato venti di 130-140 chilometri all’ora, con raffiche fino a 155 chilometri orari. Le difficili condizioni meteo non fanno altro che acuire la situazione pandemica, con un Paese flagellato dai contagi e dai morti a causa del coronavirus.

