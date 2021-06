Il macellaio dei Balcani condannato anche in appello per crimini di guerra

(LaPresse) – Ergastolo confermato per Ratko Mladic. La corte dell’Onu all’Aja ha respinto l’appello dell’ex generale delle milizie serbe bosniache che nel 2017 era stato condannato dal Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia per crimini di guerra e contro l’umanità, in particolare per il genocidio di 8 mila bosniaci musulmani a Srebrenica e per l’assedio di Sarajevo, durante il conflitto in Bosnia del 1992-1995. ‘Il macellaio dei Balcani’, presente in aula, fu arrestato nel 2011 e ha sempre rigettato la legittimità dei magistrati dell’Aja. Era considerato il braccio armato del leader politico dei serbi di Bosnia, Radovan Karadzic, anche lui condannato all’ergastolo.

