Cento anni fa il massacro di Tulsa: tra il 31 maggio e l’1 giugno 1921 morirono circa 300 afroamericani in Oklahoma nel quartiere soprannominato ‘Black Wall Street’. Quella notte un migliaio di cittadini bianchi e i leader della società civile saccheggiarono e bruciarono il quartiere dopo la denuncia, rivelatasi poi pretesuosa, da parte di Sara Page, diciassettene del luogo che raccontò di essere stata aggredita e violentata da Dick Rowland, giovane afroamericano.

I sopravvissuti vennero rinchiusi per un certo periodo in campi di internamento supervisionati dai membri della Guardia Nazionale.

Mattoni bruciati e un frammento di un seminterrato di una chiesa sono tutto ciò che sopravvive oggi del quartiere storicamente abitao dalla comunità afroamericana di oltre 30 isolati. Un massacro dimenticato per anni dalla storia non solo degli Stati Uniti, ma del mondo. A distanza di 100 anni, il presidente Usa Joe Biden sarà oggi a Tulsa: un gesto particolarmente importante e in netto contrasto con l’ultima visita presidenziale di Donald Trump a Tulsa, dell’anno scorso. Dopo aver sospeso i suoi raduni elettorali a causa della pandemia, il presidente Trump scelse proprio Tulsa come luogo del suo ritorno in pubblico e come data il 19 giugno, la festa nota come Juneteenth che commemora la fine della schiavitù negli Stati Uniti. In seguito alle feroci critiche, Trump posticipò l’evento di un giorno.

Joe Biden e l’impegno contro il razzismo

Il presidente democratico Joe Biden si è impegnato a combattere il razzismo, anche nelle forze di polizia sulla scia delle proteste che hanno travolto la nazione dopo la morte di George Floyd un anno fa. L’agente Derek Chauvin è stato condannato ad aprile, ma Biden ha affermato che il lavoro del Paese era lungi dall’essere terminato con il verdetto, dichiarando: “Non possiamo fermarci qui” e ha invitato il Congresso ad agire rapidamente per approvare la riforma della polizia. Attese manifestazioni e tensioni a Tulsa in vista della visita del presidente Joe Biden.

