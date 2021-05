Un agricoltore tratto in salvo dopo esseri rifugiato su un albero

(LaPresse) È allerta maltempo in Nuova Zelanda, dove in diverse zone del Paese si sono verificate alluvioni che hanno costretto gli abitanti a rifugiarsi sui tetti delle loro abitazioni. Lo stato di emergenza è stato dichiarato nei distretti di Timaru e Ashburton, nella regione di Canterbury, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Gli equipaggi degli elicotteri locali sono stati chiamati per aiutare i servizi di emergenza a portare in salvo un agricoltore dopo che è rimasto bloccato su un albero sommerso dalle acque alluvionali nella sua fattoria vicino a Ashburton. A Christchurch, i video hanno mostrato strade allagate e i residenti impossibilitati a rientrare nelle loro case a causa dell’acqua alta, mentre la pioggia continuava a cadere sulla città. Le autorità hanno avvertito i residenti di evitare gli spostamenti a causa di ulteriori inondazioni previste nella regione.

