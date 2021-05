Colloqui tra Macron, al-Sisi e il re di Giordania per arrivare a tregua

Salgono a 212 i morti palestinesi a Gaza, tra cui 61 bambini, fa sapere il ministero della sanità di Hamas. Dalla Striscia continua il lancio di razzi verso Israele, 90 nelle ultime ore, informa l’esercito dello stato ebraico che avverte che i raid contro gli obiettivi militari del movimento radicale islamico proseguono. Nella notte sono state colpite casa di comandanti militari. Il presidente americano Joe Biden ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che gli Stati Uniti stanno lavorando con l’Egitto e altri paesi per arrivare a uno stop delle ostilità.

Portavoce militare Israele: “Nessuna tregua, colpiremo obiettivi a Gaza”

Nessun cessate il fuoco per l’esercito israeliano. Il capo portavoce dell’esercito israeliano, il generale di brigata Hidai Zilberman, ha detto che continuerà a operare contro Gaza secondo una lista di obiettivi per le prossime 24 ore, come riporta il sito del quotidiano Haaretz. “L’IDF (l’esercito, ndr) non sta parlando di un cessate il fuoco. Siamo concentrati sugli spari”, ha detto a Army Radio.

Francia: “Macron terrà colloqui per arrivare a tregua con re di Giordania e al-Sisi”

L’Eliseo fa sapere che il presidente francese Emmanuel Macron terrà colloqui con il capo di Stato egiziano al-Sisi e con il re di Giordania Abdallah per arrivare a una tregua tra Israele e Hamas.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata