Il Pontefice ha regalato un manufatto sulla pace

Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, in Italia in questi giorni per impegni pregressi nell’ambito del suo tour europeo che lo ha visto in visita anche in Spagna. Diversi i temi toccati nel corso del bilaterale: tra questi la situazione internazionale e quella tra Iran e Stati Uniti. Il Pontefice ha poi regalato a Zarif una piccola scultura manufatta in Vaticano che richiama il tema della pace. “Siate messaggeri di pace’, e c’è un po’ il simbolo della pace: la vite, la colomba e l’ulivo”, ha spiegato Bergoglio al suo ospite a cui poi ha aggiunto: “Ho voluto firmarlo oggi per lei”.

