Il Segretario di Stato americano da Copenaghen sul bombardamento all'edificio sede di Ap e Al-Jazeera

(LaPresse) Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha dichiarato di non aver visto alcuna prova da parte israeliana del fatto che Hamas operasse nell’edificio che ospitava numerosi uffici a Gaza, tra cui quello dell’agenzia di stampa l’Associated Press e dell’emittente Al-Jazeera, colpito e distrutto da un attacco aereo durante il fine settimana. Blinken, che ha parlato in una conferenza stampa a Copenaghen, in Danimarca, ha detto di avere chiesto a Israele una giustificazione per il raid.”Poco dopo il raid abbiamo richiesto ulteriori dettagli sulla motivazione” ha detto Blinken. Tuttavia “non ho visto nessuna informazione”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata