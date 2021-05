Continua lo spoglio elettorale nel Paese sudamericano

(LaPresse) – In Cile dove le votazioni per l’Assemblea Costituente vedono la vittoria di indipendentisti e sinistra sulla coalizione di governo: stando all’ultimo bollettino del servizio nazionale elettorale cileno, le liste indipendentiste sono al 35,68%, mentre la coalizione di destra è intorno al 20,88 %, senza così raggiungere un terzo dei 138 seggi (155 i totali compresi i 17 riservati alle popolazioni indigene) che dovranno cambiare la Costituzione. Il voto è stato definito come il più importante per il Paese dalla caduta di Pinochet nel 1990.Qualsiasi cambiamento alla Carta dovrà essere approvato da due terzi dell’Assemblea, cosa che ora per la coalizione di destra sarà molto difficile controllare. Nel commentare i dati da La Moneda, il presidente Sebastián Piñera ha parlato di una “giornata storica” aggiungendo che “non siamo in sintonia con le richieste e i desideri dei cittadini. È nostro dovere ascoltare con umiltà e attenzione il messaggio” arrivato dal voto.

