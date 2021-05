Dosi ai cittadini dai 18 ai 60 anni nell'ambito di una ricerca

(LaPresse) – Nel Brasile duramente colpito dal Covid-19 un progetto di ricerca medica è stato effettuato a Botucatu, nello stato di San Paolo, con una vaccinazione di massa per i cittadini dai 18 a 60 anni. Un target diverso rispetto al piano in corso nel resto del paese, con molti stati che sono partiti dalle fasce d’età più avanzate. 45 i punti in cui vengono somministrati i vaccini a Botucatu, dove l’idea è quella di immunizzare 80 mila dei 149 mila abitanti con Astrazeneca, per testare anche l’efficacia del prodotto. La prima dose della giornata è stata somministrata dal ministro della sanità del Brasile Marcelo Queiroga.

