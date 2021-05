Il premier dello Stato ebraico: "Fatto esattamente l'opposto di Hamas"

(LaPresse) Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che il suo Paese ha prestato “particolare attenzione” per evitare vittime civili quando durante i bombardamenti a Gaza City di un edificio che ospita organizzazioni dei media internazionali. Netanyahu ha aggiunto che Hamas utilizzava l’edificio per scopi di intelligence militare. Il grattacielo preso di mira ospitava gli uffici dell’Associated Press e altri organi di stampa come Al Jazeera, oltre ad appartamenti residenziali. Israele ha lanciato l’allarme prima del bombardamento e l’edificio è stato evacuato. “Hanno lasciato i locali prima che l’obiettivo venisse distrutto ed è per questo che non si sente parlare di vittime da queste torri del terrore che crollano, perché prestiamo particolare attenzione per evitare queste vittime civili”, ha detto Netanyahu, aggiungendo: “Esattamente l’opposto di Hamas”.

