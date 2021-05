Riunione del Consiglio di sicurezza, il segretario generale Guterres: "I combattimenti devono fermarsi immediatamente"

L’Onu al lavoro per un cessate il fuoco in Medioriente. “I combattimenti devono fermarsi immediatamente”, avverte il segretario generale Antonio Guterres alla riunione del consiglio di sicurezza. Settimo giorno di guerra tra Hamas e Israele: pioggia di razzi sullo Stato ebraico che risponde con pesanti raid sulla Striscia di Gaza. Dall’inizio del conflitto quasi 200 i morti palestinesi, 33 solo oggi, oltre 1200 quelli feriti. 10 le vittime israeliane. “L’operazione a Gaza richiederà ancora tempo”, ha detto il primo ministro israeliano Netanyahu. Il Papa preoccupato per la situazione in Terra Santa: “Cessi il frastuono delle armi”, l’appello nell’Angelus di Francesco che ha definito “inaccettabile la morte dei bambini”.

