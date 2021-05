Il pontefice in Piazza San Pietro: "Aprire subito il dialogo tra israeliani e palestinesi"

(LaPresse) “Seguo con grandissima preoccupazione quello che sta avvenendo in Terra santa, in questi giorni violenti scontri armati tra la Striscia di Gaza e Israele hanno preso il sopravvento e rischiano di degenerare in una spirale di morte e distruzione”. È quanto ha dichiarato Papa Francesco dopo il Regina Caeli in Piazza San Pietro sulla situazione in Terra Santa. “Numerose persone sono rimaste ferite e tanti innocenti sono morti, tra di loro ci sono anche bambini, e questo è terribile e inaccettabile. La loro morte è segno che non si vuole costruire il futuro ma lo si vuole distruggere”, ha aggiunto il pontefice. “Mi chiedo: l’odio e vendetta dove porteranno? Davvero pensiamo di costruire la pace distruggendo l’altro? In nome di Dio che ha creato tutti gli essere umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli, faccio appello alla calma e a chi ne ha responsabilità di far cessare il frastuono delle armi e di percorre vie della pace anche con l’aiuto della comunità internazionale”, ha proseguito il Santo Padre. “Il crescendo di odio e di violenza che sta coinvolgendo varie città in Israele è una ferita grave alla fraternità e alla convivenza pacifica tra i cittadini che sarà difficile rimarginare se non si apre subito il dialogo”.

