Sono stati arrestati un ex poliziotto e nove complici

(LaPresse) A Chalchuapa, in El Salvador, una perquisizione a casa di un ex poliziotto arrestato la scorsa settimana per l’omicidio di due donne ha portato alla luce altri 10 corpi. Il caso ha rivelato una catena di omicidi di almeno 13 persone. Sulla base delle informazioni sul caso, i pubblici ministeri hanno emesso mandati di arresto per altri nove sospetti, alcuni dei quali sono stati fermati sabato 15 maggio. Le autorità ritengono che potrebbero aver agito come complici di 13 omicidi, inclusi quelli di otto donne. Il primo sospettato, l’ex agente di polizia Hugo Osorio Chávez, è stato arrestato la scorsa settimana per aver ucciso una donna e sua figlia.

