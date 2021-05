Messa a San Pietro per la comunità dei fedeli del Myanmar

(LaPresse) – “Cosa siamo chiamati a custodire? In primo luogo custodire la fede. Dobbiamo custodire la fede per non soccombere al dolore e non precipitare nella rassegnazione di chi non vede più una via d’uscita”. Così papa Francesco nell’Omelia della Messa a San Pietro per la comunità dei fedeli del Myanmar residenti a Roma. “Dio converta i cuori alla pace” ha detto Bergoglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata