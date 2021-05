I manifestanti hanno esposto un'enorme bandiera palestinese e intonato slogan per la pace e la fine degli scontri

(LaPresse) Oltre 500 persone si sono riunite in piazza del Plebiscito a Napoli per sostenere la causa palestinese. I manifestanti hanno esposto un enorme striscione con la bandiera palestinese e gridato slogan per la pace e la fine degli scontri. Tra loro alcuni giovani che hanno le famiglie nei territori occupati: “Crediamo che se qualcuno viene per cacciarti da casa tua sia legittimo difenderti in tutti i modi possibili”.

