"Hamas ha la piena colpa per la morte di civili a Gaza", dice il portavoce del premier israeliano. "Ha cercato questa escalation e l'ha avviata quando ha attaccato Gerusalemme"

Dieci persone sono state uccise nel corso di un attacco aereo israeliano a ovest di Gaza City. Secondo quanto riporta l’agenzia Maan, sono 8 bambine e 2 donne le vittime di un raid che ha colpito un edificio di tre piani, nel campo profughi di Al Shati, uno dei più popolosi della Striscia.

Non si fermano nemmeno i lanci di razzi verso Israele: è stata infatti un’altra notte di fuoco nei Territori. Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia dopo cinque giorni di conflitto ha superato i 130 morti, tra cui 39 bambini e circa 1000 feriti. Hamas si è detto pronto a un cessate il fuoco, ma non avrebbe ricevuto risposta da Israele. Nuove proteste e scontri anche in Cisgiordania. “Hamas ha la piena colpa per la morte di civili a Gaza“. Così il portavoce in lingua araba del premier israeliano citato da Channel 12. “Ha cercato questa escalation e l’ha avviata quando ha attaccato Gerusalemme. Ha intenzionalmente messo i suoi lanciarazzi, i depositi di armi e le postazioni nel centro delle aree residenziali e questo è un crimine di guerra. Attacca i nostri cittadini per ucciderne il maggior numero possibile e questo è un altro crimine di guerra”, ha aggiunto.

Un uomo di 50 anni sarebbe morto durante l’attacco missilistico a Ramat Gan, nella periferia est di Tel Aviv e altre persone sarebbero rimaste ferite. Lo riportano i media israeliani. Inizialmente i media avevano riportato che non c’erano stati feriti nel’attacco partito dalla striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata