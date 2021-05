I palestinesi celebrano l'anniversario dell'esodo del 1948 dopo fondazione Israele

(LaPresse) Manifestazioni, proteste e scontri in Cisgiordania per l’anniversario della Nabka, la fuga dei palestinesi nel 1948 dopo la fondazione di Israele. I manifestanti si sono scontrati con la polizia israeliana, che ha sparato gas lacrimogeni e granate assordanti per disperderli.

