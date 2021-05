Jamal Quaddorrah: "I missili di Hamas non servono alla nostra causa"

(LaPresse) “Sabato manifesteremo in tutta Italia per chiedere alla comunità internazionale e al governo Italiano di intervenire in difesa dei diritti civili dei palestinesi calpestati da oltre settant’anni dalla forza dell’Esercito israeliano. Le nostre famiglie sono in ansia per ciò che sta accadendo in tante città della Palestina. Noi siamo per la pace ma prendiamo atto dell’impunità per i crimini commessi da Israele legittimati dal silenzio della comunità internazionale”. Queste le parole di Jamal Quaddorrah, rappresentante della comunità palestinese della Campania, che aggiunge: “Fino a l’altro ieri, quando Hamas ha lanciato i razzi da Gaza, si faceva finta di nulla, i palestinesi potevano continuare a morire, potevano essere violati i loro diritti e le leggi internazionali, nessuno diceva nulla. Io credo che questi trick track (i missili) non servano, il popolo palestinese deve portare avanti una lotta non violenta. E’ come Davide contro Golia e noi siamo Davide”.

