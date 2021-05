Marocco e Nazioni Unite insieme per celebrare la prima Giornata Internazionale dell’Argan. L’evento che si tiene oggi è organizzato sotto la presidenza del Ministro dell’Agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale, dell’acqua e delle foreste, Aziz Akhannouch, come si legge in una nota dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo (Andzoa). Organizzato in un formato ibrido, sarà seguito in tutto il mondo, in diretta sulla web TV delle Nazioni Unite, oltre che su YouTube e sui social network.

Presenti relatori di alto livello tra cui Volkan Bozkir, Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed, Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, Audrey Azoulay, direttore generale dell’Unesco, Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, Anita Bathia, vicedirettore esecutivo di UN Women, Maria Henela Semedo, vicedirettore generale della FAO, Yannick Glemarec, direttore esecutivo del Green Climate Fund e Omar Hilale, Ambasciatore Rappresentante Permanente del Marocco presso le Nazioni Unite.

L’albero di argan (Argania Spinosa), una specie endemica del Marocco, svolge un ruolo importante nella conservazione della biodiversità, nella conservazione dell’equilibrio della natura e nella lotta ai cambiamenti climatici. Oltre ai suoi molteplici usi culinari e alle sue virtù terapeutiche e cosmetiche, l’albero di argan può vantare delle sue funzioni ecologiche che consistono soprattutto nel mantenimento del suolo e nella lotta all’erosione idrica.

“Questa celebrazione corona gli sforzi del Regno del Marocco nella promozione dell’albero di Argan come patrimonio culturale immateriale dell’umanità e fonte ancestrale di sviluppo resiliente e sostenibile”, si legge nella nota. La proclamazione della Giornata internazionale segue l’adozione di una risoluzione, presentata dal Marocco, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 3 marzo 2021. Una risoluzione adottata per consenso di tutti gli Stati membri e con la quale il Marocco ha mobilitato la comunità internazionale attorno a questa causa di salvaguardia e sviluppo dell’albero di Argan.

“La proclamazione da parte delle Nazioni Unite dell’International Argan Tree Day è quindi un riconoscimento internazionale degli sforzi del Regno, sotto l’Alta Guida di Sua Maestà Re Mohammed VI nella protezione e valorizzazione dell’albero di argan, in particolare grazie al lancio di un programma di sviluppo dell’argan che cresce su un’area di 10.000 ettari in Marocco”, continua la nota. La risoluzione ONU riconosce il colossale contributo del settore di Argan nell’attuazione dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 e nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni: economica, sociale e ambientale. Sottolinea inoltre il ruolo di questo settore nell’empowerment e nell’emancipazione delle donne rurali, nel rafforzamento dell’economia solidale, nell’eliminazione della povertà e nello sviluppo umano attraverso il sostegno e la promozione del ruolo delle cooperative e di altre forme di organizzazione agricola attive nel settore dell’argan.

“La protezione di questo patrimonio culturale è al centro delle missioni intraprese dal Regno del Marocco e la celebrazione della Giornata internazionale dell’albero di Argan rafforza questi sforzi. Questa giornata è un invito a conoscere, condividere e celebrare questo albero mitico e un modo per rendere la sua cultura una leva per uno sviluppo socio-economico sostenibile “, ha affermato l’Ambasciatore Omar Hilale.

