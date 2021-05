reattore

Ripresa la fissione nucleare nella centrale nucleare ucraina, teatro del disastro del 1986

Trentacinque anni dopo l’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, il reattore numero 4 “si è risvegliato“. Nel dettaglio, sono riprese le reazioni di fissione nucleare. “È come la brace in un barbecue“, spiega Neil Hyatt, chimico dei materiali nucleari presso l’Università di Sheffield, in un articolo pubblicato dalla rivista Science. Ora, gli scienziati ucraini si stanno adoperando per determinare se le reazioni si spegneranno da sole o richiederanno interventi straordinari per evitare un altro incidente.

“I sensori stanno monitorando un numero crescente di neutroni, segnale di una fissione“, ha ribadito Anatolii Doroshenko dell’Istituto per la sicurezza delle centrali nucleari (ISPNPP) a Kiev, durante un confronto sullo smantellamento del reattore. “Ci sono molte incertezze“, ha aggiunto Maxim Saveliev di ISPNPP. “Ma non possiamo escludere la possibilità di un incidente”, ha precisato. “Il numero dei neutroni sta aumentando lentamente”, segno che ci vorranno anni per capire come intervenire, ha aggiunto l’esperto.

