L'esplosione nella centrale ucraina resta il peggior incidente nucleare della storia

Il 26 aprile 1986, ben 35 anni fa, a Chernobyl avveniva il peggior incidente nucleare della storia. Durante un test nel reattore 4 della centrale nucleare della città ucraina si verificò un’esplosione e un incendio: decine di persone rimasero uccise subito, ma sarebbero migliaia quelle che hanno perso la vita nei mesi e negli anni successivi, per avvelenamento da radiazioni. Nell’aria infatti viaggiarono per chilometri polveri altamente radioattive. Oltre 100.000 persone furono evacuate dalle vicinanze della centrale e fu istituita una zona di esclusione di 2.600 chilometri quadrati: l’unica attività umana consentita era quella delle persone che smaltivano i rifiuti e costruivano in tutta fretta un sarcofago che ha coperto il reattore esploso. Ancora oggi Chernobyl è una città fantasma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata