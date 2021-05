E' tra i vulcani più attivi nell'arcipelago asiatico, negli ultimi anni evacuate 30mila persone

Erutta di nuovo il vulcano Sinabung, nella provincia indonesiata di Nord Sumatra, tra i più attivi nel paese. Una enorme colonna di fumo e cenere si leva per quasi 3 chilometri in cielo. I villaggi vicino al monte sono stati evacuati in occasione di passate eruzioni e al momento non ci sono indicazioni di altri allontanamenti o feriti. Circa 30mila persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni negli ultimi anni. I cittadini sono stati allertati per la possibile caduta di ceneri o lapilli e devono tenersi a distanza di 5 chilometri dal cratere.

